Jazz raconte en détail sa nuit d'horreur

Jazz se souviendra longtemps de sa soirée cauchemardesque du 8 avril 2018. Alors qu'elle dormait chez elle avec sa petite Chelsea, âgée de 4 mois, des cambrioleurs se sont introduits dans sa maison. C'est par les cris du père de sa fille, Laurent, qui regardait la télé au salon, que la Française de 26 ans a été réveillée.

«Au début, je croyais qu'il criait pour le foot. Et le temps que j'ouvre les yeux, il y avait un homme encagoulé dans ma chambre, devant ma fille et moi», raconte Jazz dans une vidéo postée sur Snapchat. À partir de là, tout a basculé. «J'ai vu mon mari se faire fracasser devant moi, se souvient-elle. Je ne pouvais rien faire. Si je me levais, je mettais ma fille en danger. Je l'avais dans mes bras, je priais pour qu'on ne me la prenne pas.»

L'ex-candidate des «Anges 8» pense que ces malfrats, qui sont repartis avec la voiture du couple et plusieurs de leurs biens, connaissaient leur rythme de vie. «Ils savaient où nous trouver et à quelle heure via nos réseaux sociaux», déplore-t-elle. La jeune femme, encore sous le choc, a été touchée par les messages de soutien qu'elle a reçus de ses fans. De son côté, la police mène l'enquête pour retrouver les braqueurs.

(L'essentiel)