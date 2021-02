Riff Raff veut défier son pire ennemi aux poings

Riff Raff, 39 ans, ne porte pas 6ix9ine son cœur. Depuis plusieurs années, il accuse le rappeur de 15 ans son cadet de copier son look et sa musique. Ce qu’a toujours évidemment réfuté vivement 6ix9ine. Si jusque-là, entre eux ça chauffait uniquement sur les réseaux sociaux, il pourrait en être autrement prochainement. Lundi, Riff Raff a donné rendez-vous à son pire ennemi pour un combat de boxe.

«On se voit sur le ring petit moustique. Je te laisse trois mois d’entraînement», a-t-il écrit sur Instagram après avoir appris que 6ix9ine s’était récemment frotté à un autre rappeur connu, Meek Mill, devant un club d’Atlanta. Riff Raff a proposé que chacun d’eux amène un million de dollars et que le match soit payant à la télévision. «Le gagnant remporte le tout».

Le New-Yorkais 6ix9ine n’a pas encore répondu à l’invitation. Et, il ne fait presque aucun doute que ce combat, comme celui dans l’octogone à l’époque entre Booba et Kaaris, n’aura jamais lieu tant il serait catastrophique pour l’image et la carrière du perdant.

(L'essentiel/jde)