Du haut de ses 27 ans, Miley Cyrus a décidé de se reprendre en main. Dès son adolescence, à ses débuts dans Disney Channel sous les traits d’Hannah Montana, la chanteuse a consommé de la marijuana et bu beaucoup d’alcool. Mais tout ça appartient désormais au passé. «Quiconque fume de l’herbe est un débile. Je dis souvent cette phrase à mes parents qui sont de gros fumeurs, a-t-elle confié dans le podcast The Big Ticket. Cela a été très important pour moi au cours de la dernière année de vivre un style de vie plus sobre parce que je veux vraiment m’améliorer dans mon métier». La star a rappelé qu’elle avait eu une grosse opération vocale en novembre 2019. «J’ai passé quatre semaines terribles où je n’étais pas autorisée à parler», a ajouté l’Américaine.

Si cela fait plus de trois ans qu’elle ne fume plus de joints, Miley a arrêté de boire plus récemment. «Je suis vraiment sobre depuis six mois. Au début, c’était juste à cause de ma chirurgie vocale», a-t-elle précisé. Aidée par un psy, l’artiste a pu comprendre les raisons de ses addictions. «Ma mère a été adoptée et j’ai hérité de certains sentiments qu’elle avait, des sentiments d’abandon et de vouloir prouver que l’on a de la valeur et qu’on est désiré», a-t-elle expliqué.

Son papa, le chanteur de country Billy Ray Cyrus, a aussi eu un passé compliqué. «Les parents de mon père ont divorcé quand il avait 3 ans, donc il s’est élevé tout seul. J’ai fait beaucoup de recherches sur ma famille, a-t-elle dit. En regardant ça, je me suis dit: «Pourquoi suis-je comme ça?» En comprenant le passé, nous comprenons le présent et l’avenir beaucoup plus clairement. Je pense que la thérapie est géniale!».

