Sur Instagram, la photo de sa métamorphose

La coupe est pleine pour Alexandra Pornet. Lasse de recevoir des critiques d’internautes sur son physique, la candidate de «Koh-Lanta, Les 4 Terres», sur TF1, a poussé un coup de gueule sur Instagram. La Française a publié un cliché avant/après impressionnant, où l’on découvre sa perte de poids et son renforcement musculaire.

Cependant, la jeune femme ne renie pas la période durant laquelle elle était plus ronde. «Miroir mon beau miroir, dis-moi quelle photo est la plus belle? NON !!!» a-t-elle écrit en légende, avant de continuer: «Beaucoup ont critiqué mon physique dès le début de l’aventure, aujourd'hui je me vois dans le miroir et je me dis, heureusement que j'avais des réserves pour tenir.»

«Une maman qui garde la tête haute et qui s’assume»

Alexandra a précisé qu’elle n’avait «pas privilégié l’esthétique» durant le tournage de l’émission sur l’île des Fidji. «Même maigre, c'est toujours moi, et je décide que je m'accepterai désormais avec mes régimes et prises de poids», a-t-elle assuré. Pour la maman de deux petites filles, le principal est d’être bien dans sa peau. «Je suis fière de la photo de gauche, car mes rondeurs viennent de ma seconde grossesse et c'est l’image du bonheur et d’une maman qui garde la tête haute et qui s’assume», a-t-elle dit.

Avec sa prise de position, la comptable de 32 ans veut aussi faire passer un message de tolérance. «Aujourd’hui, je suis parfois déçue que les jugements se portent sur le superficiel, a-t-elle déploré. Personne ne doit vous dire à quoi vous devez ressembler, personne ne doit se moquer de vous pour ce que vous êtes ou représentez, femme publique ou non! Je m’aime alors je vous aime.»

(L'essentiel/lja)