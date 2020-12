Instagram ne veut désormais plus de Booba

Depuis le 17 décembre 2020, il n’est plus possible de se tenir au courant de l’actualité de Booba sur Instagram. Le compte du rappeur a disparu, ont remarqué plusieurs médias français. Et ce n’est pas l’artiste qui a décidé de se retirer du réseau social, puisqu’il en a été viré pour la deuxième fois en moins d’une année.

«En janvier, nous avons banni Booba d’Instagram pour avoir violé les standards de la communauté. Nous avons désormais aussi supprimé de façon permanente @boobaofficial, le compte fan de Booba géré par ses équipes, après avoir enfreint ces règles à plusieurs reprises», a confirmé un porte-parole de Facebook – à qui appartient Instagram – au Huffington Post.

Il faut dire qu’en quelques heures, l’interprète de «Nougat» s’en est pris à plusieurs autres utilisateurs du réseau social de manière plutôt véhémente. Il a notamment traité Vitaa de «vieille chips» et publié des conversations privées par messages et téléphone avec le rappeur Benash et l’ex-femme de Rohff.

Sur Twitter, Booba a fait savoir qu’il resterait tout de même présent sur Instagram via un autre compte. «Retrouvez toutes les infos de BOOBA en exclu sur Instagram sur la page @lapiraterieofficial», a-t-il écrit.

(L'essentiel/jfa)