À 33 ans, Rihanna peut être fière de sa réussite professionnelle. Devenue richissime grâce à sa carrière musicale et à ses activités dans la mode et les cosmétiques de sa marque Fenty, la star possède une fortune estimée à 1,7 milliard de dollars (1,45 milliard d'euros), comme l’a révélé Forbes, en août 2021.

Cependant, la Barbadienne se sent très intimidée par son statut de milliardaire à la tête d’un véritable empire. «C’est effrayant. C’est arrivé à un tel point que j’y pense tout le temps. Je flippe quand on veut me mettre sur un piédestal et qu’on veut que j’y reste. Je me dis: "Non, je veux garder les pieds sur terre"», a-t-elle confié à extratv.com. Je ne veux pas être vue comme une icône car je tiens à me rappeler de qui je suis et d’où je viens.»

Malgré tout, Rihanna est ravie d’inspirer de nombreuses jeunes femmes à travers le monde, depuis ses débuts, en 2003. Il faut dire que son public représente énormément à ses yeux. «Je veux pouvoir être une inspiration, mais aussi m’inspirer de mes fans. C’est un respect mutuel entre nous car je ne serais pas là sans eux», a précisé la copine du rappeur ASAP Rocky.

(L'essentiel/lja)