Gisele Bündchen sauve une tortue de mer

En plus d’être belle, Gisele Bündchen est une héroïne. En se baladant sur une plage à Miami, elle a récemment sauvé la vie d’une tortue de mer. Dans une vidéo postée sur Instagram, samedi 4 décembre 2021, on découvre le top model en train de venir en aide au malheureux reptile emprisonné dans un filet de pêche.

Bouleversée par cette découverte inattendue, la Brésilienne de 41 ans a raconté ce qui s’est passé. «Tôt ce matin, je marchais sur la plage et mon chien Onyx s’est mis à aboyer devant une pile de détritus que l’océan avait ramenés sur le sable. Quand je me suis approchée de plus près, j’ai vu cette magnifique tortue avec un air de désespoir et d’immense fatigue dans ses yeux. Son corps était attaché de toutes parts par un filet de pêche.»

«Je n’ai pas réfléchi à deux fois»

Gardant son sang froid, Gisele a aussitôt dénoué avec précaution les liens qui entravaient la pauvre créature, afin de lui rendre sa liberté. «Je n’ai pas réfléchi à deux fois. Je l’ai soulevée et portée jusque dans l’eau. C’est incroyable comment l’adrénaline peut vous donner de la force!» a-t-elle raconté.

Sur les images, on peut voir la tortue épuisée rejoindre finalement l’océan. «Je me suis sentie soulagée et tellement heureuse de la voir nager librement. Je suis si reconnaissante d’avoir pu être là pour l’aider», a poursuivi le mannequin, qui a toujours soutenu la cause animale. L’épouse de Tom Brady a rappelé à ses abonnés que beaucoup d’autres espèces mourraient malheureusement aussi de cette façon et qu’il fallait en prendre conscience pour les protéger.

(L'essentiel/lja)