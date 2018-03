«Arrêtez d'éclaircir ou d'assombrir ma peau»

La fille de Michael Jackson et de Debbie Rowe s'apprête à faire ses débuts au cinéma dans «Gringo», film d'action où elle donnera la réplique à Charlize Theron. À la suite de la soirée Vanity Fair aux Oscars, où sa sublime robe verte a été très commentée, elle a poussé un cri du cœur sur Twitter. Paris a écrit qu'elle en avait assez que ses fans, quand ils partageant des photos d'elle, retouchent sa couleur de peau.

Elle a écrit: «J'apprécie tout ce que vous faites pour moi. J'adore chaque fan art que vous faites, mais s'il vous plaît, arrêtez d'éclaircir ma peau pour me faire paraître plus blanche. Et s'il vous plaît, arrêtez d'assombrir ma peau pour me faire paraître plus métisse», avant d'ajouter: «Je suis ce que je suis. Je sais à quoi je ressemble, et je suis enfin heureuse avec ça.»

i appreciate everything y’all make for me, i enjoy every single edit i see. but please stop lightening my skin to make me look more white. and please stop darkening my skin to make me look more mixed. i am what i am. i’m aware of what i look like and i finally happy with it.. — Paris-Michael K. J. (@ParisJackson) 7 mars 2018

Si la jeune femme de 19 ans s'affirme tant aujourd'hui, c'est parce qu'à l'adolescence, elle a traversé de grave dépressions, allant jusqu'à tenter de mettre fin à ses jours. Dans une récente interview au magazine Rolling Stone, elle a affirmé qu'elle se sentait noire: «Même si j'ai une peau claire et qu'avec les cheveux blonds, on dirait que je viens de Finlande!» L'égérie de Calvin Klein y racontait aussi que le mannequinat l'avait finalement aidée à s'accepter telle qu'elle est: «Lorsque je pose, j'oublie tous mes problèmes d'amour-propre, je me concentre sur les directives du photographe et je me sens belle».

Des images du film «Gringo» dans lequel elle a son premier rôle.



pic.twitter.com/shA7OXEk8G Can't wait for you to see @gringomovie this Friday. Here's a sneak peak, and please make sure to get tickets at https://t.co/ep97SnHZCI— Paris-Michael K. J. (@ParisJackson) 7 mars 2018

(L'essentiel/cpi)