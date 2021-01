Confiné, un acteur de «La casa de papel» craque

Il n’est facile pour personne de vivre confiné. Même pour des acteurs célèbres comme Miguel Herrán, qui a été révélé au grand public avec son rôle de Rio dans la série à succès «La casa de papel». L’Espagnol de 24 ans a livré ce qu’il ressentait le 11 janvier 2021, à travers trois photos prises au début de son confinement et seulement six jours plus tard. Sur le premier cliché, on le voit souriant tandis que sur le dernier il apparaît les traits tirés et les larmes aux yeux.

«Six jours ont suffi pour me briser. Je ne veux même plus parler, ni manger. Je me suis arrêté dans une période des plus constructives et ça s’est avéré destructeur. Je suis déçu de moi. Je veux être une meilleure personne», a analysé le comédien sur Instagram.

Il a ensuite décrit les images postées: «Photo 1: Premier jour après avoir appris que je devais rester à la maison. Triste, mais heureux. En contrôle de mes émotions. Photo 2: Jour 6. Je ne contrôle plus rien». Il a tout de même rassuré ses fans en affirmant qu’il allait bien et qu’il voulait juste «partager une réflexion». Et de conclure sur une note d’ironie, en rapport avec l’important manteau blanc qui a recouvert une partie de l’Espagne: «Comme ça, vous verrez sur Instagram quelque chose qui n’est pas en rapport avec la neige».

(L'essentiel/fec)