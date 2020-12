Le cadeau luxueux d'Ariana Grande à la petite Daisy

Les individus lambda offrent un petit ensemble ou un joli pyjama à un bébé qui vient de naître mais les stars voient forcément plus grand... et surtout plus cher! Ainsi, Ariana Grande a envoyé à Katy Perry et Orlando Bloom une adorable petite combinaison de ski toute blanche pour la petite Daisy Dove, née en août dernier. Un vêtement signé Givenchy... à 710 dollars (585 euros).

À noter que Katy Perry et son compagnon Orlando Bloom viennent d'acquérir une magnifique demeure dans les collines de Montecito, à Santa Barbara, où les températures sont plutôt clémentes. Pas sûr que la petite ait besoin d'être emmitouflée dans un vêtement si chaud... Le cadeau a en tout cas beaucoup plu à la maman qui s'est empressée de partager une photo sur Instagram.

Le couple et leur petite fille ont été gâtés par d'autres stars: Beyoncé avait par exemple fait livrer une magnifique composition florale tandis que Taylor Swift avait envoyé une délicate couverture brodée de ses mains.

Les nuits sans doute courtes n'ont pas entamé l'énergie et la bonne humeur de la chanteuse: elle poste régulièrement des vidéos loufoques sur ses réseaux sociaux, on adore!

(mc/L'essentiel)