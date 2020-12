Le mariage de Jennifer Lopez annulé deux fois

Tout vient à point à qui sait attendre, dit le dicton. Après deux annulations, Jennifer Lopez va devoir se montrer patiente. Mais elle est convaincue que son mariage avec Alex Rodriguez aura lieu…. le moment venu. La chanteuse d’«On The Floor» s'est fiancée à l'ancien joueur de baseball en mars 2019, après deux ans de relation. Ils devaient s’échanger leurs vœux en Italie en juin dernier. Cependant, la pandémie en a décidé autrement. La cérémonie a été reportée, puis a dû être annulée à nouveau.

«C'était vraiment triste parce que nous devions nous marier en juin et nous avions tout planifié, a-t-elle déclaré lundi dans l'émission «Radio Andy» d'Andy Cohen sur SiriusXM. Donc, en mars ou avril, on regardait la situation et on se disait que le mariage n’allait peut-être pas se faire. L'Italie était le pire endroit au monde. Et nous allions nous marier là-bas. Je me suis alors dit que nous devions tout annuler. Et que nous essaierons de nous réunir plus tard dans l'année. Il y a quelques temps je me suis dit que non, ce n'était toujours pas le bon moment. C'était démoralisant. Et puis vous pensez simplement à vous-même. Les choses vont se passer d’elles-mêmes, d’une manière ou d’une autre.»

La chanteuse de 51 ans, qui a été mariée trois fois auparavant, a ajouté qu'elle et son fiancé de 45 ans avaient même évoqué l'idée de suivre les traces de Goldie Hawn et Kurt Russell, qui ne se sont jamais mariés, même après plusieurs décennies ensemble. « Nous en avons parlé, a-t-elle poursuivi. Je veux dire à notre âge, nous avons tous les deux été mariés avant, c'est genre, est-ce qu'on va se marier ? (...) Qu'est-ce que cela signifie pour nous?? (…) Et je pense que c'est quelque chose qui est peut-être encore important pour nous, mais pas de précipitation, vous savez, pas besoin de se précipiter, ça arrivera quand ça arrivera».

