Marilyn Manson est formel: il n’a jamais eu de relation sexuelle avec Evan Rachel Wood sur le tournage du clip de «Heart-Shaped Glasses», en 2007. Par la voix de son avocat, le chanteur américain, dont le vrai nom est Brian Warner, a répondu aux accusations faites par son ex-compagne dans le documentaire «Phoenix Rising».

Dans une déclaration transmise au Guardian, Howard King a assuré que les propos de l’actrice, qui avait également confié que Manson avait menacé de violer son fils, étaient faciles à réfuter «parce qu’il y avait de multiples témoins». «Non seulement Evan était consciente de ce qu’elle faisait, mais elle s’est également pleinement engagée durant les trois jours de tournage et s’est impliquée durant les semaines de préproduction et les jours de post-production qui ont conduit au montage final, a écrit l’homme de loi. Brian n’a pas couché avec Evan sur ce plateau et elle sait que c’est la vérité».

Dans «Phoenix Rising», présenté le 23 janvier 2022 au Festival du film de Sundance et qui sera bientôt disponible sur HBO, Evan Rachel Wood raconte que Marilyn Manson l’a pénétrée devant les caméras sans qu’elle ait donné son accord: «Je n’avais jamais été sur un plateau aussi peu professionnel de toute ma vie. C’était le chaos complet et je ne me sentais pas en sécurité. Personne ne se souciait de moi».

La comédienne n’est pas la seule femme à avoir accusé l’artiste de violences et d’agression sexuelle. Une autre de ses anciennes copines, Esmé Bianco, a fait de même et a porté plainte contre lui. Plusieurs enquêtes ont été ouvertes.

(L'essentiel/jfa)