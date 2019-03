Malgré les pots-​​de-​​vin, elles préfèrent faire la fête

Plusieurs vidéos connaissent actuellement une seconde vie aux Etats-Unis où a explosé le scandale des célébrités prêtes à tout pour assurer à leur progéniture une place dans les meilleures universités. Les séquences en question (voir ci-dessous) montrent une jeune youtubeuse, Olivia Jade, expliquer qu'elle n'est pas très intéressée par l'école. Or Olivia Jade n'est autre que la fille de Lori Loughlin, une des actrices arrêtées dans le scandale, explique the Daily Telegraph.

Sa mère est suspectée d'avoir payé des intermédiaires pour falsifier les dossiers de sa fille, dont leurs résultats à des examens, afin de faciliter son admission dans les universités les plus prestigieuses. Lori Loughlin et son mari, le designer Mossimo Giannulli, auraient versé quelque 500 000 dollars (442 105 euros) de pots-de-vin afin que leurs deux filles soient admises à l'université de Californie du Sud (USC).

Elle privilégie sa chaîne YouTube

Une vidéo a été publiée sur YouTube en octobre 2018. La jeune fille y déclarait qu'elle n'avait pas envie de faire des études car sa chaîne Youtube marchait très bien. Elle n'hésitait d'ailleurs pas à y faire la promotion de son université en tant qu'influenceuse grâce à Prime Student, un programme d'Amazon destiné aux étudiants. Elle en profitait également pour assurer la promotion d'autres produits. La jeune fille s'est attiré une volée de bois vert après sa vidéo mais surtout, elle a profité du scandale autour de sa mère. Les visionnages sur sa chaîne Youtube ont bondi dès que le FBI a dévoilé les résultats de son enquête. Dans laquelle elle est citée ainsi que sa mère.

Olivia Jade n'en est pas à son coup d'essai. En août 2018, elle affirmait crânement devant l'objectif qu'elle passait tout son temps à l'université à faire la fête. Elle s'était rapidement excusée mais le mal était fait. Et de nombreux fans de lui rappeler qu'elle ne devait somme toute sa place dans un système ultra-compétitif qu'à ses privilèges et non à ses performances.

