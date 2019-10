Un deuxième bébé en route... et une séparation

C'est une nouvelle à la fois triste et heureuse qu'a annoncée Estelle Mossely mardi sur Instagram9: la boxeuse de 27 ans est enceinte de son deuxième enfant, mais elle quitte son mari. «Nous voulions apporter à notre fils Ali une expérience supplémentaire dans sa vie, celle d'être grand frère, a-t-elle écrit. Ensuite, une bonne nouvelle s'accompagnant aussi, parfois, de son lot de déceptions, je vous annonce aujourd'hui ma séparation avec Tony Yoka. Cette décision, quelle qu'en soit la raison, est une décision douloureuse. Mais la femme que je suis ne peut que rester fidèle à ses valeurs et à son éducation. Nous avons vécu le meilleur comme le pire.»

Les deux médaillés d'or des JO 2016 s'étaient mariés le 7 janvier 2018. Unis par la même passion, Tony et Estelle étaient surnommés «le couple en or». Ils ont eu leur premier enfant, Ali, en mars 2017. «Notre histoire a été vraie et sincère, mais la vie ressemble beaucoup au sport et il est plus dur de rester en haut que de monter. Je me retire du jeu car je n'ai jamais considéré la vie comme un jeu.» Dans son message, Estelle ne donne pas plus de détails sur la raison de cette rupture.

Au niveau professionnel, la jeune femme précise que, malgré sa prochaine nouvelle maternité, sa préparation et ses objectifs sportifs ne seront pas remis en cause: «Ils sont simplement aménagés en accord avec ma grossesse.» Touchés par cette séparation, plusieurs célébrités lui ont apporté leur soutien, dont Lââm, Charlotte Namura et Estelle Denis.

(L'essentiel/lja)