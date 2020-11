Le couple Canet-​​Cotillard va-​​t-​​il quitter Instagram?

«Non mais vous êtes sérieux @instagram? Vous avez vu la photo que vous censurez? On marche sur la tête! On voit à peine ses épaules... C’est quoi la prochaine étape?»: Guillaume Canet ne décolère pas depuis que le réseau social a supprimé une photo de sa chérie. Marion Cotillard avait publié un cliché de son enfance pour remercier ses fans d'avoir pensé à son anniversaire. Instagram a indiqué que la photo allait «à l'encontre des règles de la communauté» et qu'elle avait été supprimée «pour cause de nudité infantile».

Intolérable pour le comédien et réalisateur français qui s'interroge: «On parle des très nombreux comptes avec des gonzesses à poil qui montrent leur cul... Est-ce que c’est parce que ce sont des comptes sponsorisés qui vous payent, que vous fermez vos gueules? (...) il faut mettre que des photos en doudoune en fait? Du coup, il va falloir que vous remettiez quelques culottes à vos gagneuses!», a-t-il conclu.

De son côté, Marion Cotillard a simplement déclaré: «On vit une époque formidable. Hasta la vista Instagram». Les deux stars, qui cumulent à elles deux près de 2,5 millions de followers, vont-elles quitter le réseau? Ce serait une perte pour leurs fans qui adorent voir les parents de Marcel et Louise se chamailler ou se lancer des défis sur Internet.

(mc/L'essentiel)