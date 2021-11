«Je fais de mon mieux en tant que papa»

L’acteur canadien de 45 ans joue un voleur d’œuvres d’art invétéré face à Dwayne Johnson et Gal Gadot dans «Red Notice» (méd.), à voir en salle ou sur Netflix dès vendredi. Rencontre.

Les cascades dans les films, ça vous plaît toujours?

Ryan Reynolds: Oui, mais à mon âge j’aimerais avoir le pouvoir de me régénérer instantanément pour soigner mes bobos. Quand on est quadra, ça devient beaucoup moins drôle de tomber sur un sol de ciment! Et puis, outre les cascades, j’ai des enfants qui adorent me sauter dessus ou me mettre un «gentil» coup de poing dans la figure pour me réveiller! (rire)

Vous avez annoncé vouloir faire une pause durant près d’un an. Est-ce pour vos enfants?

Rien n’est plus important pour moi que ma famille. Blake (Lively, l’actrice qu’il a épousée en 2012, ndlr) et moi avons mis un système en place où nous travaillons à tour de rôle pour que l’un de nous deux soit toujours avec nos enfants (James, 6 ans, Inez, 5 ans, et Betty, 2 ans). Même durant mes tournages, nous nous déplacions tous ensemble pour ne pas être séparés. Pour être honnête, je me fais un plaisir de n’avoir rien sur mon planning pour me consacrer à 100% à ceux que j’aime.

Comment vous comportez-vous avec eux?

J’ai grandi dans une maison où la discipline était forte et où l’on ne rigolait pas souvent. Au lieu d’être stricts, Blake et moi installons des limites à ne pas dépasser. Je ne dis pas que je suis le meilleur père, mais je fais de mon mieux pour communiquer avec nos enfants. Ce qui me semble le plus important est de leur apprendre à avoir de l’empathie.

(L'essentiel)