Le frère de Paris Hilton risque à nouveau la prison

Depuis quelques années, Conrad Hilton fait la une des tabloïds américains à cause de ses nombreux démêlés avec la justice. Dernier en date: le millionnaire de 24 ans s'est présenté au domicile de son ex, Hunter Daily Salomon, violant pour la deuxième fois une ordonnance restrictive que l'actrice de 22 ans avait déposée contre lui. Diffusée par The Blast, la vidéo de la caméra de surveillance montre le jeune homme, vêtu d'un peignoir et de pantoufles, déposant un ours en peluche devant la maison de la belle.

Une décision qui pourrait bel et bien lui coûter la liberté. Interdit d'approche de son ex à moins de 90 mètres en 2015, le jeune homme avait déjà enfreint la loi en mai 2017 pour avoir pénétré dans la même propriété. Pour rappel, Hunter est la fille aînée de Rick Salomon, ex de Paris Hilton, qui l'avait rendue célèbre en diffusant les images de leurs ébats sexuels en 2004.

