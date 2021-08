La streameuse Pokimane est en surmenage

Les années se suivent et se ressemblent pour Pokimane, l’une des streameuses qui compte sur Twitch. En juillet 2020, elle s’était accordé une pause d’un mois pour surmenage. Et rebelote pour la star aux 8 millions de suiveurs et 6 500 Subs (abonnés payants) qui se plaint de nouveau d’une grosse fatigue mentale.

Lors d’un direct sur sa seconde chaîne de Twitch, la gameuse s’est épanchée auprès de ses fans. Elle a évoqué sa lourde charge de travail qui affectait sa santé mentale, se déclarant officiellement «épuisée comme jamais par le passé». «Il est temps de changer», s’est-elle juré. À partir de maintenant, la streameuse promet d’être très sélective et n’accepter que des projets qu’elle «veut faire». Elle a laissé entendre qu’elle était en train de fonder une entreprise qui sera annoncée «très bientôt».

Près de 470 000 euros de revenus

La gameuse s’est aussi insurgée contre la course à l’argent de l’ère moderne qui est parallèle à sa vie de streameuse à plein temps «surmenée», rapporte le site dexerto.com.

Imane «Pokimane» Anys diffuse notamment dans les catégories Just Chatting, Valorant, et League of Legends. L’an passé, elle a été la streameuse la mieux payée de Twitch devant Amouranth, avec un revenu autour de 466 000 euros, selon les estimations du cabinet SavingSpot. La jeune femme d’origine marocaine vit dans une spacieuse maison aux allures de vitrine de téléshopping.

(L'essentiel/laf)