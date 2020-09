Wejdene a-​​t-​​elle vraiment 16 ans?

Depuis son carton avec le titre «Anissa», sorti fin mai 2020, Wejdene entretenait le mystère sur son âge. Ce n’est que le 26 août 2020 que la chanteuse avait révélé être âgée de 16 ans, mettant fin aux spéculations. Seulement, une vidéo partagée par la jeune femme sur Instagram et Snapchat le 24 septembre a relancé les questions sur sa date de naissance.

Sur les images, on la voit au volant d’une voiture, ce qui semble signifier qu’elle possède le permis de conduire et a donc plus de 18 ans. C’est en tout cas ce qu’en a déduit une majorité d’internautes. Une petite minorité a rappelé qu’elle pouvait être dans une voiture sans permis ou alors être en conduite accompagnée.

Comme le rappelle «Voici», une interview de Wejdene dans l’émission de radio «C’Cauet» en juin 2020 laissait également penser que l’artiste a 18 ans ou plus. Quand un membre de l’équipe de Cauet lui avait demandé si elle avait entre 17 et 75 ans, Wejdene avait dit «oui». À la question du nombre de points qu’elle avait sur son permis de conduire, la chanteuse avait répondu sans hésitation qu’elle en avait six, ce qui correspond au maximum que peut avoir un jeune conducteur en France.

(L'essentiel/jfa)