Tyga veut sa nouvelle copine rien que pour lui

Elle s'appelle Carla Howe. Playmate pour «Playboy», la Britannique de 27 ans serait la dernière conquête de Tyga. Leur relation, commencée en octobre dernier, serait secrète. Cependant, le rappeur semble loin d'être le petit ami idéal.

Selon le Mirror, l'ex de Kylie Jenner serait extrêmement jaloux et possessif avec Carla. Au point de lui avoir demandé de supprimer toutes ses photos osées qu'elle publie sur Instagram, alors qu'il ne s'est pas encore véritablement engagé avec elle. De quoi faire douter la bimbo de la sincérité de Tyga. «Il lui envoie des SMS chaque jour, mais Carla voit des articles le disant avec d'autres filles. Alors elle doute que leur relation devienne un jour sérieuse», révèle une source.

En plus, l'Américain de 28 ans a des exigences envers la jeune femme qui laissent pantois. «Il ne veut pas que la fille avec qui il sort parle avec d'autres personnes que lui. Pourtant, lui-même n'est pas loyal. Il ne comprend pas qu'il doit faire la même chose à ce moment-là», ajoute l'informateur. Rappelons que la relation la plus longue de Tyga a duré un an avec Blac Chyna, avec qui il a eu un fils, King, né en 2012.



(L'essentiel)