Émilie Nef Naf se montre en version photoshopée

Une poitrine XXL, une taille de guêpe et des fesses rebondies: Émilie Nef Naf, 30 ans, a fait le buzz avec cette image d'elle dans un bikini noir. Mais la maman de Maëlla, 5 ans, et Menzo, 3 ans, s'en est en réalité servie pour capter l'attention de ses abonnés et les amener à réfléchir aux clichés retouchés que postent de nombreux internautes.

«Oui ma photo est fake», a-t-elle reconnu au sujet de ce cliché où elle a augmenté ses formes. «Instagram est une fiction, je me demande si ce n'était pas mieux avant, quand tout cela n'existait pas, écrit-elle. Sur les réseaux, il y a peu de filles naturelles».

Émilie Nef Naf, gagnante de «Secret Story 3» il y a neuf ans, n'avait jamais caché s'être fait refaire le nez et les seins. Elle clashe désormais celles qui font la même chose: «Aujourd'hui, c'est trop facile de retoucher des photos avec toutes ces applications ou bien de se faire retoucher sur la table du chirurgien, pour avoir plus de followers, plus de vues, encore plus d'argent, plus de reconnaissance, plus de réussite? Mouais pourquoi pas. Finalement ces réseaux sociaux consument notre vie réelle». Elle conclut avec une phrase un brin philosophe: «La vraie vie est bien plus belle, bien plus riche, elle contient de vraies valeurs».

(L'essentiel/trb)