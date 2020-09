Annoncée morte, Marie «outrée» par les rumeurs

Marie Garet en a gros sur le cœur depuis quelques jours. Et pour cause: dans la nuit du 6 au 7 septembre, un post montrant un écran noir sur sa page Instagram, sur lequel était écrit «Marie est décédée cette nuit», a alarmé ses fans. Heureusement, il s’agissait d’une intox émise par un hacker qui avait piraté son compte. Le magazine Star Mag a tout de même mené l’enquête et a découvert que la gagnante de «Secret Story 5» était hospitalisée pour des problèmes obstétriques. La rumeur la dit enceinte de son nouveau copain qu’elle a rencontré il y a quelques mois.

Mais ce n’est pas tout. Le blogueur Aqababe, certain de détenir la vérité sur cette affaire, a divulgué une version bien plus grave sur les réseaux sociaux. «Elle est actuellement en soins intensifs, dû au fait qu’elle s’est fait tabasser par son mec actuel, Dorian Baptiste. Hier, ils sont partis à la dune à Montpellier. En fin de soirée, il l’a massacrée, laissée pour morte, inconsciente. Des meufs ont vu Marie appeler au secours. La mère de Marie a donc appelé Dorian et il lui a répondu: "Je ne suis plus avec ta fille, je ne sais pas"», peut-on lire dans sa publication.

Scandalisée par ces propos, la Française de 35 ans a rétabli la vérité le lendemain sur Instagram, en reprenant le post qui avait annoncé sa mort. «Je viens tout juste de récupérer mon compte et me réveille outrée. Tout ce qui est décrit ci-avant et ci-après est totalement faux. Je suis hospitalisée oui, mais pour des raisons qui ne regardent personne», a affirmé Marie, avant d’ajouter qu’elle irait porter plainte contre Aquababe, dès sa sortie de l’hôpital. Voilà qui est dit.

(L'essentiel/Ludovic Jaccard)