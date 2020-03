Marnie ne tirera plus jamais la langue

L'adorable shih tzu ne nous fera plus rire avec sa langue qui pendouille. «Marnie est décédée sans douleur et paisiblement à l'âge de 18 ans», a écrit sa propriétaire Shirley Braha. La chienne était une mégastar sur Instagram. Ses photos, amusantes et décalées, ont fait le bonheur de 1,8 million de personnes et, parmi celles-ci, de bon nombre de stars. L'actrice Demi Moore, le mannequin Nina Dobrev, le rappeur Chance the Rapper ou encore la chanteuse Demi Lovato faisaient partie des plus grands aficionados de Marnie.

Shirley Braha a expliqué que la santé de son toutou «s'était considérablement dégradée ces derniers jours. Puis, elle m'a fait savoir qu'elle en avait assez. Elle a savouré son poulet jusqu'à la toute fin».

La New-Yorkaise de 37 ans avait adopté Marnie à l'âge de 11 ans, en 2012. Personne ne la voulait, notamment à cause de sa mauvaise odeur. «Aujour­d'hui, quand j'entends dire autour de moi que grâce à elle des personnes se sont mises à adopter des chiens âgés, c'est vraiment le plus bel héritage que Marnie et moi pouvions espérer laisser dans ce monde».

(L'essentiel/jde)