Encore un garçon pour Miranda Kerr

Et de trois pour Miranda Kerr! Déjà maman de Flynn - dont le papa est l'acteur Orlando Bloom - et de Hart, l'Australienne a donné naissance au petit Myles, deuxième fruit de ses amours avec Evan Spiegel.

«Nous sommes ravis de l'arrivée de Myles et apprécions vos gentils messages et vœux en cette occasion spéciale. Nous ne pourrions pas être plus heureux que d'accueillir notre magnifique fils dans notre famille», a écrit le mannequin de 36 ans, sur Instagram en légende d'une photo montrant le prénom de son enfant brodé sur ce qui semble être une couverture.

Miranda Kerr et Evan Spiegel, le fondateur de l'application Snapchat, se sont mariés le 28 mai 2017, et leur premier enfant est né un an plus tard.

(L'essentiel/jfa)