«J'ai subi des opérations assez lourdes»

Mi-janvier, la chanteuse avait annoncé qu'elle prenait une pause dans sa carrière d'actrice dans la série «DNA» selon Gala. Lorie reviendra plutôt en musique pour une tournée en France et en Suisse avec son huitième album «Les choses de la vie». Elle a accordé une interview à Buzz TV pour discuter de ses principaux projets mais surtout de son combat face à l'endométriose dont elle souffre.

La chanteuse a rencontré la ministre de la Santé française, Agnès Buzyn, et Marie Fontanel, pour discuter de l'endométriose. «Je leur ai expliqué que j'avais été dans un centre spécialisé dans l'endométriose, à Bordeaux, et c'était vraiment génial, j'en suis ressortie avec des explications, des réponses à mes questions et surtout, des solutions à mes douleurs. Et on a aussi beaucoup parlé de la congélation des ovocytes. Parce qu'on peut en France congeler ses ovocytes si on est atteinte d'endométriose sévère ou si on est en chimiothérapie. Et moi, je pensais être atteinte d'une endométriose sévère, car j'ai quand même eu droit à plusieurs interventions, des opérations assez lourdes, et en fait non», a-t-elle confié.

«Une maladie qui ne guérit pas»

«Je leur ai demandé de bien encadrer les choses, et de définir clairement ce qu'était une endométriose sévère. Moi, j'ai pu aller congeler des ovocytes en Espagne, mais c'est pas donné, c'est compliqué. Moi j'ai pu le faire, mais il y a plein de femmes qui sont dans mon cas mais qui ne peuvent pas le faire. Donc je me bats pour que ce soit accessible en France à toutes celles qui souffrent de cette maladie», conclut-elle.

Lorie Pester rappelle que la difficulté de combattre cette maladie dans les colonnes de Purepeople. «C'est une maladie qui ne guérit pas. On parle d'opération parce qu'il n'y a pas vraiment de traitement».

(mm/L'essentiel)