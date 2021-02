Booba accusé d'avoir des relations avec des mineures

D'aucuns appelleront cela un naufrage. Habitué des clashs dans le monde du hip-hop français, le rappeur de 44 ans s'est violemment pris le bec avec le journaliste Yérim Star avant de s'attaquer à une autre figure de la presse hip-hop, le présentateur d'Apple Music Mehdi Maïzi.

Tout est parti du dernier titre du Duc, «Ratpi World», reprise du tube d'Aqua «Barbie Girl». Un single qui ne fait franchement pas l'unanimité. Pour Yérim, Booba en est réduit «à faire du JuL avec 4 ans de retard, après 25 ans de carrière». Une critique qui n'a pas du tout plu au Francilien. Ce dernier a multiplié les insultes («quiche 3 fromages», «n***e de maison») à l'encontre de l'influenceur.

Mal lui en a pris, Yérim décidant de sortir l'artillerie lourde en ironisant sur les rumeurs qui circulent actuellement sur Twitter. D'après de nombreux insiders qui se disent bien informés, Booba aurait eu des relations sexuelles avec des filles mineures, notamment au Sénégal. Fin décembre, une jeune fille originaire de Metz qui a participé à plusieurs émissions de téléréalité avait déjà confié avoir «couché avec Booba» à l'âge de 16 ans.

«C'est dur la crise de la quarantaine, je préfère que ses rapports aux mineurs se limitent à la musique. Il y a déjà eu R. Kelly, c'est pas la peine de rééditer, même si je sais qu’il admire beaucoup les États-Unis», a lancé Yérim. Des accusations graves qui ont immédiatement mis fin au clash en ligne, Booba se chargeant d'effacer tous les messages.

Visiblement frustré et pas rassasié, le rappeur s'en est ensuite pris à Mehdi Maïzi en publiant une photo de l'épouse de ce dernier. Dans un message associé, ce dernier se plaint de l'attitude de son ex-partenaire. Mehdi Maïzi a en effet travaillé avec Élie Yaffa par le passé. Et les rancœurs semblent tenaces: «Sache que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que tu perdes la face et que tu perdes ta place. Ça prendra le temps que ça prendra... je te souillerai et je te détruirai!», a écrit l'auteur de «Boulbi».

.@MehdiMouse tu penses que Kanye va appeler Anne cibron ou pas? ????????????J’ai rien dis sur ta femme j’en ai même pas parlé. Elle est jolie en plus ????‍♂️ Stabilise fréro. En tous cas j’suis sur tes côtes. À vie ‍☠️ pic.twitter.com/TqxEOqxA08 — Booba (@booba) February 8, 2021

.@MehdiMouse Sache que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que tu perdes la face et que tu perdes ta place. Ça prendra le temps que ça prendra... je te souillerai et je te détruirai! Je le dois à un grand chef Pirate. Tu peux me signaler... on en est plus là ????‍☠️ pic.twitter.com/lwM8woqoeb — Booba (@booba) February 8, 2021

Une énième attaque qui n'a pas du tout plu aux internautes. Même ses plus grands fans sont désabusés par son attitude, à voir les messages postés sur Twitter. Le début de la fin? Pas commercialement en tout cas, «Rapti World» est actuellement le titre le plus écouté de France.

Booba en arrive à un point ou même un fan comme moi commence a le détester humainement. Le mec s’attaque à des familles gratuitement, perd ses couilles face à Yerim et s’attaque à Mehdi. Il a pas UN ami sincère pour lui dire qu’il part en couilles. C’est fou. — Sam (@SamPvnvme) February 8, 2021

La fin de carrière de Booba est pire que celle de Game of Thrones je suis dégoûté — Amine (@AmineMaTue) February 8, 2021

(th/L'essentiel)