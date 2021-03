Carla Moreau pourrait être virée des «Marseillais»

La situation ne s’arrange pas pour Carla Moreau. Accusée récemment d’avoir fait appel à une voyante, afin de jeter des sorts à ses collègues dans «Les Marseillais», la Française de 24 ans risquerait maintenant de se faire virer du programme de W9. D’après Star Mag, la production de l’émission a déjà décidé de «la mettre en retrait dans les futurs montages des prochains épisodes des «Marseillais à Dubaï», qui sont toujours en cours de post-production».

Pour sa défense, il se raconte que Carla aurait été «manipulée et escroquée» par sa voyante, à qui elle aurait versé 1,4 million d’euros en l’espace de quatre ans, pour ses services. Or, «la vraie question» pour le journaliste Guillaume Genton est de savoir si l’on continuera à voir la jeune femme sur le petit écran. «J’ai contacté des candidats des «Marseillais» qui affirment qu’elle ne sera plus dans les saisons, a révélé le chroniqueur de Cyril Hanouna dans «TPMP», mercredi. Ce qui est un énorme manque à gagner pour elle».

Et le Français de continuer son explication: «On sait que les influenceurs gagnent très bien leur vie aujourd’hui. Il ne faut pas oublier que ces revenus viennent certes d’Instagram, mais la base de ça, c’est quand même leur notoriété qu’ils ont obtenue grâce à leur passage dans les émissions. Donc, elle joue gros!».

(L'essentiel/lja)