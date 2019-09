Lea Michele reste positive malgré le mal qui la ronge

Plus jeune, Lea Michele a eu de sérieux problèmes avec son physique. «En grandissant, j'avais une peau affreuse. J'ai essayé le Roaccutane trois fois. J'ai essayé tous les médocs imaginables. Heureusement, la pilule a été salvatrice chez moi pendant très longtemps», confie-t-elle au magazine Health.

À 30 ans, l'ex-star de «Glee» a décidé d'arrêter ses traitements médicamenteux. Elle a alors pris du poids et ses problèmes cutanés sont réapparus. «Tout le monde voulait me redonner un traitement, mais je savais que quelque chose n'allait pas. Je sentais que les médicaments ne seraient pas la bonne solution». C'est en allant voir un médecin que Lea a appris qu'elle était atteinte du syndrome des ovaires polykystiques.

«Vivre avec cette maladie»

Cette maladie, qui est un dérèglement hormonal pouvant provoquer l'infertilité, est incurable et peut durer toute la vie. Un traitement pour soulager la patiente est possible, mais la comédienne de 33 ans a trouvé une autre alternative qui lui permet d'aller mieux. «Grâce à un régime, j'ai été capable de vivre avec cette maladie, mais je suis chanceuse car je l'ai à un degré qui n'est pas trop intense. D'autres femmes victimes de ce syndrome le ressentent plus que fortement».

Malgré ce problème de santé, l'Américaine de 33 ans veut fonder une grande famille avec son mari Zandy Reich, qu'elle a épousé en mars 2019. «J'espère être maman d'environ dix gamins, s'il m'est physiquement possible d'en faire autant!».

