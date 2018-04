Reprise en main après de nombreux dérapages

Ces dernières années, Iggy Azalea s'est clashée sur Twitter avec de nombreuses personnalités, parmi lesquelles Azealia Banks, Nicki Minaj, Q-Tip, Snoop Dogg, Eminem, Erykah Badu ou encore Macklemore. À la suite de ces passes d'arme de plus en plus violentes, son équipe lui a demandé de se prendre en main et de se faire aider, ce qu'elle a fait. Les manageurs d'Iggy Azalea ont organisé une réunion au cours de laquelle ils lui ont conseillé de se rendre dans un centre en Arizona pour apprendre à gérer ses émotions. «Je croyais que je venais pour parler de tout autre chose. Et ils m'ont dit : On pense que tu as besoin de te mettre un peu au vert», a-t-elle confié à Billboard.

Ils ont pris le temps de lui expliquer leur point de vue. «Ils ont ajouté: Nous pensons que tu es très talentueuse et que tu pourrais aller en studio faire des hits toute la journée, mais nous ne savons pas comment tu réagiras si quelqu'un dit quelque chose à ton sujet. Ça pourrait ruiner un deal commercial. Nous avons besoin que tu ailles parler à ces gens pour que tu sois mentalement prête à revenir avec de la nouvelle musique», a-t-elle ajouté.

Au départ, la rappeuse ne voulait «pas y aller». «Je n'aimais pas l'idée d'être envoyée quelque part loin. Ça me saoulait», a-t-elle expliqué. Elle s'est malgré tout pliée à l'idée de son équipe, pour le meilleur. «Je n'avais jamais vraiment eu une discussion honnête avec un professionnel (du corps médical). Ça m'a fait du bien de dire quelque chose à quelqu'un qui pouvait me donner les outils nécessaires pour rendre ma vie plus facile à gérer quand je ressens ces choses. Donc c'était vraiment utile et je suis ravie de l'avoir fait», a confié Iggy Azalea.

(L'essentiel)