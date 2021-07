Clémence Castel a retrouvé l’amour avec une femme

Grosse surprise pour les fans de Clémence Castel. Celle qui a remporté la victoire à «Koh-Lanta», en 2005 et 2018 sur TF1 a fait son coming out, dimanche sur Instagram. Une révélation inattendue de la part de l’ex du chanteur Mathieu Johann, père des ses deux garçons, Louis, 11 ans, et Marin, 7 ans, dont elle s’est séparée en 2019, après douze ans d’amour.

Se voulant sincère avec ses abonnés, la Française de 36 ans a publié un tendre cliché où elle pose avec sa compagne, Marie, qu’elle a rencontrée il y a deux ans. Les amoureuses y affichent un sourire radieux. «Une photo vaut mieux que mille mots…», a-t-elle écrit en introduction à son long message dans lequel on apprend à quel point point sa chérie a bouleversé sa vie. «Une histoire d’amour aussi imprévue que belle et incroyable, qui a bousculé tout ce que je pensais connaître de moi», a-t-elle continué.

Consciente qu’elle peut être confrontée à l’homophobie de certains, Clémence leur «souhaite simplement de vivre un amour aussi fort, pur et sincère» que celui qu’elle vit aujourd’hui. «Et peut-être qu’à ce moment là, ils comprendront et accepteront», peut-on lire. Si elle est désormais en couple avec une femme, l’ancienne aventurière ne regrette pas tout ce qu’elle a vécu avec Mathieu: «Je ne renie rien de ma vie passée, qui m’a donné les deux plus beaux enfants du monde, que j’aime plus que tout». Ravis pour elle, ses followers ont été nombreux à la féliciter et à célébrer sa nouvelle romance.

