Sheeran confondu avec Harry sur une assiette

Est-ce que l'artiste n'était pas dans son assiette le jour où il l'a confectionnée? A-t-il vraiment confondu le prince Harry et le chanteur Ed Sheeran, et une fois la boulette remarquée a-t-il pensé: «On s'en fiche une fois qu'il y a du pudding dans l'assiette, on ne remarquera rien»? Ou est-ce un merveilleux coup de communication?

Des clients de la plateforme Etsy ont remarqué qu'une assiette à l'effigie de Meghan Markle et Ed Sheeran y est commercialisée. Avec cette inscription: «Pour commémorer le mariage du prince Henry du pays de Galles et Meghan Markle le 19 mai 2018». Et donc le portrait du chanteur à la place du prince.

«Le couple le plus chéri de notre pays»

La description, elle, tient presque du génie: «Célébrez le mariage de l'année avec cette magnifique assiette en porcelaine représentant le prince Harry et Meghan Markle, lit-on. Cette assiette ne manquera pas de nous donner le sourire et d'évoquer la fierté du couple le plus chéri de notre pays.»

Ni la famille royale ni Ed Sheeran n'ont réagi. Le mariage de Meghan Markle et du prince Harry sera célébré le 19 mai prochain.

(L'essentiel)