Kim et Khloé, ces petites chapardeuses

Kim Kardashian a avoué qu'elle et sa sœur Khloé ont déjà volé une paire de lunettes de soleil Dior pendant des vacances à Hawaï. La femme de Kanye West se trouvait alors avec sa sœur dans un magasin Dior complètement vide, et Khloé a remarqué une paire de lunettes.

La tentation était trop forte, semble-t-il. Elles sont tout simplement reparties avec sans payer! «Nous étions à Hawaï, et il y avait ce magasin Christian Dior, et personne n'était dedans. C'était juste vide. Khloé voulait vraiment les lunettes donc nous les avons prises et sommes sorties», a raconté Kim Kardashian à Bustle.

Preuve qu'elles ont vraiment aimé ces lunettes, elles les ont toujours! «Ces lunettes sont tout ! Je les ai toujours, et elles sont si mignonnes. Je pense que l'employé du magasin a dû aller aux toilettes, ou être seul dans la réserve ce dimanche», a-t-elle ajouté. Cependant, elle admet aussi que ce n'était pas bien de les voler.

(L'essentiel)