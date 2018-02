Kris Jenner se met à ressembler à sa fille Kim

Avoir recours au bistouri, ce n'est pas vraiment nouveau pour Kris Jenner. À l'époque, la matriarche de la famille Jenner-Kardashian avait même autorisé une équipe vidéo à filmer une de ses séances de lifting dans l'émission «L’incroyable famille Kardashian».

Mais la dernière intervention de la sexagénaire peut étonner. Elle pourrait facilement passer pour la doublure officielle de sa fille, Kim. Certains de ses followers estiment d’ailleurs que c’en est trop. Dans un article paru sur Radaronline.com, on répertorie toutes les opérations chirurgicales (ou presque) qu’elle a subies. Lifting complet (bien évidemment), injections de botox ou encore liposuccions, elle les collectionne. Même les filles de Kris s’éloignent de plus en plus de ce à quoi elles ressemblaient à la base.

(L'essentiel/Irène Schäppi)