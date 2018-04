Justin Bieber serait désormais un fou de Jésus

Justin Bieber est devenu un croyant engagé depuis son baptême en 2014 à l'église chrétienne évangélique de courant pentecôtiste Hillsong, après quelques années troublées. Récemment, il a encouragé ses fans à penser à la vraie signification de Pâques, écrivant sur Instagram : «Pâques, ce n'est pas un lapin, c'est un rappel que mon Jésus est mort pour mes péchés...»

Une source a déclaré au magazine Heat que sa foi croissante pourrait le pousser à quitter le showbiz. «Pour Justin, garder la foi est très important. Après avoir connu tant de pressions liées à la gloire, aux histoires de famille et à la perte de l'amour de sa vie, il a été sauvé. La religion est la seule chose qui maintient Justin dans le droit chemin. Il y a même une partie de lui qui est tentée d'abandonner la musique et de consacrer sa vie à Jésus. Il dit que c'est la plus grande source de joie qui existe», explique la source.

Le mois dernier, le chanteur canadien s'est séparé une nouvelle fois de sa petite amie Selena Gomez, qui assiste également à des messes à l'église de Hillsong à Los Angeles. Depuis qu'il aurait le sentiment d'avoir connu une «renaissance», Justin Bieber aurait réévalué ses priorités et souhaite faire transparaître de façon plus significative sa nouvelle foi. Le chanteur de «Sorry» est devenu membre de l'église Hillsong après avoir plusieurs fois fait face à la justice pour usage de drogues, vandalisme et conduite imprudente. L'église, qui attire une congrégation de célébrités, est dirigée par le pasteur Carl Lentz, qui a baptisé la star en 2014, et a contribué à changer sa vie. «Il aime toujours faire la fête, mais pas autant qu'avant. Il dit qu'il y a une petite voix dans sa tête qui lui dit d'arrêter», a déclaré la source.

