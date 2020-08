Stéphanie Clerbois enceinte après avoir revu son ex

Stéphanie Clerbois, qui participe à l’émission «Mamans et célèbres» diffusée sur TFX, attend une fille pour Noël. Cette deuxième grossesse, personne ne s’y attendait. Ni elle ni le futur papa, avec qui elle a eu Lyam en 2015. «Après deux ans de séparation, on était juste en train de commencer à se revoir avec Éric. On voulait vraiment y aller tout doucement pour ne pas précipiter les choses et voir aussi si tout allait bien se passer. Il a été aussi choqué que moi en apprenant la nouvelle», a raconté Sté­phanie Clerbois à «Voici».

Pour autant, dès le départ, il n’a jamais été question que la Belge avorte. «Éric m’a dit: c’est un bébé, c’est une vie. Je sais que tu es une bonne maman et moi je sais que je l’aimerai autant que Lyam. Jamais je ne pourrais te demander de faire partir ce bébé», a-t-elle confié.

Lorsqu’elle a dévoilé qu’elle était enceinte de son ex sur les réseaux sociaux, Stéphanie a été la cible de quelques commentaires dés­obligeants. Elle s’y attendait. «J’ai toujours été vraie. Je n’allais pas mentir et dire que l’on s’était remis à fond ensemble avec Éric pour annoncer cette grossesse.» Aujourd’hui, elle est convaincue d’avoir fait le bon choix, puisque «beaucoup de mamans» viennent lui dire qu’elles vivent «une situation similaire».

(L'essentiel/jde)