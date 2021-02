Elle a eu le crâne ouvert par les coups de son ex

Depuis leur récente rupture, le torchon brûle entre Nehuda et Ricardo. La starlette de téléréalité de 29 ans vient de porter de graves accusations contre le père de sa petite Laïa, 3 ans, affirmant qu’il a été violent avec elle durant leur relation qui a duré cinq ans.

«Ricardo est un pervers narcissique. Un vrai! Et oui j’ai été faible, j’ai été au fond du trou pour lui, par peine, par amour. J’ai été folle même, mais plus jamais. J’étais enceinte, il m’a menacée avec une arme à bout portant. J’étais en larmes, je criais, j’ai appelé la police, je suis allée porter plainte. Le lendemain, c’était sorti dans les médias alors j’ai retiré la plainte», a-t-elle raconté dans une story Instagram, ce lundi. L’ancienne candidate des «Anges 8» affirme même que son ex lui avait ouvert le crâne en la frappant avec une clé.

Désormais en couple avec une autre femme, le candidat de téléréalité s’est défendu face à aux allégations de son ex. Dans une story Instagram, il a admis lui avoir «ouvert le crâne et l’avoir envoyée à l’hôpital» en se disant «coupable». Cependant, le jeune homme de 30 ans a tenu à se justifier: «Je n’ai vraiment pas fait exprès, je me suis direct excusé mais de là à en rajouter avec des coups de poings, etc. Je crois que personne n’a déjà vu Nehuda avec des coquards, des yeux au beurre noir… J’ai toujours été très respectueux avec toutes les femmes avec qui j’ai été!».

(L'essentiel/lja)