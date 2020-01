L'abstinence sexuelle lui fait le plus grand bien

Depuis qu'elle s'est séparée de son ancien compagnon, le guitariste Jack Antonoff, en 2017, après cinq ans de relation, Lena Dunham a reconsidéré sa vie intime. «Je venais de subir une hystérectomie (ndlr: opération consistant à enlever tout ou partie de l'utérus), j'avais rompu avec mon petit ami, j'étais en train de mettre un terme à ma collaboration avec ma partenaire en affaires. Ce n'était pas dans mon intérêt de m'acheter une nouvelle paire de chaussures ni de me fiancer», confie-t-elle à «Cosmopolitan». Après sa rupture, la comédienne a eu d'autres petits amis et s'est même brièvement fiancée avec l'un d'entre-eux, mais cela n'a pas duré.

Désormais, l'actrice américaine de 33 ans pratique l'abstinence sexuelle. «J'ai été en couple depuis mes 15 ans. Je me suis dit qu'il fallait faire un break. L'abstinence représente plus pour moi que ne pas prendre de drogues, ça veut aussi dire que je m'abstiens d'avoir des relations négatives. Cela signifie que je prends une pause dans les relations amoureuses, ce qui me fait beaucoup de bien.»

«Notre relation avec le sexe est compliquée»

Cela fait maintenant 14 mois que Lena se dit «complètement célibataire». L'héroïne de la série «Girls» admet avoir juste embrassé un homme une fois, lors d'une soirée. «Je traîne avec mes chiens, mes chats. Ça m'a amené beaucoup de clarté, parce que même si le monde a accepté le sexe et l'émancipation des femmes, notre relation avec le sexe est compliquée. D'un côté, on nous apprend à demander ce qu'on veut, et de l'autre on est effrayé de ne jamais trouver quelqu'un et de ne jamais pouvoir se caser», précise-t-elle.

La comédienne est aussi consternée par l'influence néfaste que peuvent avoir les films X sur la vie sexuelle des gens. «On se conditionne avec le porno à devoir être performant quand on fait l'amour, déplore la star. Quand mon corps a commencé à lâcher, je ne pouvais plus faire ça et je me suis sentie vulnérable. Les gens me disent: «Oh mon dieu, tu n'as pas couché avec quelqu'un depuis plus d'un an!» Et je réponds: «Non, c'est en réalité la chose qui m'a guérie.»

(L'essentiel)