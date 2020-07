Tory Lanez aurait tiré sur Megan The Stallion

Nouveau rebondissement dans l'affaire Megan Thee Stallion. Pour rappel, la rappeuse a été blessée par balles après une soirée organisée par Kylie Jenner, dimanche, à Los Angeles. Appelée sur place pour une fusillade, la police avait retrouvé la jeune artiste de 25 ans le pied en sang à la sortie d'un SUV dans lequel se trouvait également une amie et le rappeur Tory Lanez.

D'après TMZ, c'est bien l'artiste canadien qui serait à l'origine des tirs. Arrêté sur place pour possession illégale d'arme à feu, ce dernier aurait visé Megan Thee Stallion après une altercation. Problème, ni la chanteuse de Houston ni l'autre amie présente n'a mis en cause le rappeur originaire de Toronto.

Tory Lanez aurait en effet l'intention de plaider la thèse de l'accident. Suffisant pour convaincre les enquêteurs? Pas certain. Le média spécialisé dans l'actualité des célébrités précise que la police aurait en sa possession une vidéo de la fusillade. Cela pourrait changer la donne...

Megan Thee Stallion is seen exiting an SUV with blood dripping down her ankle. LAPD tracked the SUV down after gunshots following an arguemnt were reported. Tory Lanez was arrested on gun charges & she had bullets removed through surgery today.https://t.co/3Z70hTm9Kn pic.twitter.com/0mxKkMiX7f