Cristiano Ronaldo s'est fiancé avec Georgina

Pour la Juventus, Cristiano Ronaldo vaut de l'or, mais pour lui sa petite amie a encore plus de valeur. Georgina Rodriguez représente tellement pour l'attaquant portugais qu'il a décidé de la demander en mariage.

CR7 a rencontré le mannequin de 24 ans il y a deux ans dans un magasin Gucci de Madrid, où ils sont tombés amoureux. Désormais, les tourtereaux ont décidé de passer à la vitesse supérieure, comme le rapportent plusieurs médias portugais.

Une petite fille d'un an

Sur Instagram, l'Espagnole au 8 millions de followers a publié une photo sur laquelle on peut la voir avec sa bague de fiançailles. La valeur du bijou est estimée à quelque 615 000 euros. Selon le journal portugais Correio da Manhã, la dulcinée du footballeur aurait accepté sa demande. Elle serait même déjà à la recherche d'une robe de mariée.

Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez ont une fille, Alana Martina, âgée d'un an. Le joueur de la Vieille Dame a trois autres enfants, Cristiano Junior (8 ans) et les jumeaux Mateo et Ava.

(L'essentiel/ddu/jfe)