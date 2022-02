Kate fait des câlins et s'éclate au toboggan

Kate a entamé mardi une visite de deux jours au Danemark, dans un rare déplacement officiel à l'étranger en solo sans son mari, le prince William. La future reine a rencontré mercredi la monarque danoise Margrethe II et la princesse Mary, épouse du prince héritier Frederik, dans le cadre d'une visite de deux jours consacrée à la petite enfance, un thème qui lui est cher.

The Duchess of Cambridge during an audience with Her Majesty Queen Margrethe II and Crown Princess Mary of Denmark - at the Christian IX's Palace, Copenhagen, Denmark #RoyalVisitDenmark #DuchessofCambridge @samhussein pic.twitter.com/9QTemhsaH8 — Derek Momodu (@DelMody) February 23, 2022

La duchesse de Cambridge, qui a fêté ses 40 ans le mois dernier, a créé l'an passé une fondation consacrée à l'aide aux enfants, The Royal Foundation Centre for Early Childhood. Après un passage dans un centre spécialisé sur la santé mentale des enfants de l'Université de Copenhague, où un groupe de curieux s'était rassemblé pour l’apercevoir brièvement, elle a notamment visité un espace de jeux Lego, mardi après-midi. Et elle n'a pas résisté à un petit tour de toboggan (voir vidéo ci-dessus).

The cutest person ever . The Duchess of Cambridge slide down at the Lego Foundation Playlab in Copenhagen. #RoyalVisitDenmark ???????? pic.twitter.com/4Ez5898k8F — Liyah (@duchesskatemid) February 22, 2022

Mercredi, elle s'est rendue dans un centre accueillant des femmes victimes de violences conjugales et leurs enfants, le Danner Crisis Center.

The Duchess and Crown Princess visited @DannerDk to learn about the home with 40+ years of experience in protecting women and their children against domestic violence. Thank you for sharing your knowledge and stories @KensingtonRoyal @RoyalFamily #RoyalVisitDenmark pic.twitter.com/gAiW3jWnJd — UK Embassy DK ???????????????? (@UKinDenmark) February 23, 2022

Ce déplacement en solo intervient alors que la popularité de la duchesse est au zénith, loin des fracas qui ont secoué la monarchie britannique, l'an dernier. Selon un sondage Ipsos publié la semaine dernière, Kate ex-Middleton est devenue la deuxième personnalité préférée des Britanniques dans la famille royale, derrière la Reine. Quand 45% des Britanniques citent Elizabeth II parmi leurs membres préférés des Windsor, Kate est à 34%, sept points de plus qu'il y a un an. Elle devance désormais son époux William, à 31%.

(L'essentiel/AFP)