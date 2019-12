La fille de Kylie Jenner gâtée par sa mamie

Kris Jenner ne fait pas dans le demi-mesure quand il s’agit de gâter sa petite Stormi et de jouer à la mère Noël! Kylie Jenner a partagé sur YouTube la découverte du merveilleux cadeau par l’enfant ébahie et de la grand-mère en larmes.

Kris Jenner s'est fait plaisir en offrant mardi à sa petite-fille Stormi une maison de jeux grandeur nature pour Noël. Kylie Jenner a partagé sur YouTube des images de ce moment d'émotion. «Ma mère a fait une belle surprise à Stormi en lui offrant le meilleur cadeau de Noël de tous les temps et je l'ai filmée», a-t-elle dit dans la vidéo mise en ligne. On la voit demander à Kris Jenner «Pourquoi pleures-tu?», et celle-ci lui répond en disant que cet instant la «rend émotive».

Kylie Jenner a aussi filmé le nouveau cadeau de sa fille, qui avait été installé dans le jardin. Elle a confié, pleine d’émotion, à ses fans: «J'avais une maison comme ça quand j'avais l'âge de Stormi», avant d’ajouter «Ça me donne envie de pleurer!»

Quand Stormi a exprimé ses remerciements à sa grand-mère, celle-ci, rayonnante, lui a répondu: «De rien, ma chérie. Cela me rend si heureuse, ma petite Stormi.»

(L'essentiel/Cover Media)