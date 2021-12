Découvrez les sept robes de mariée de Paris Hilton

Courte ou longue, robe sirène ou robe princesse, avec ou sans manches... C'est une sacrée histoire de choisir LA robe de ses rêves pour le jour J. Paris Hilton a trouvé la solution pour éviter de trop tergiverser: elle a tout pris! Budget illimité aidant, elle a porté pas moins de sept robes durant les trois jours qu'ont duré les festivités de son mariage avec Carter Reum le 11 novembre dernier. Alors que les deux tourtereaux roucoulent en lune de miel, le magazine Vogue a passé en revue ses sept tenues spectaculaires.

La quadragénaire a fait confiance à Oscar de la Renta pour trois d'entre elles. La première et la plus importante d'abord, celle qu'elle a portée pour la cérémonie. Inspirée de la robe de Grace Kelly, elle était couverte de fleurs brodées et accompagnée d'un voile. Le couturier a également signé la robe tutu très courte qu'elle a enfilée en toute fin de soirée, pour raccompagner ses invités. Il a également dessiné la dernière, une robe fourreau entièrement brodée de cristaux.

Paris Hilton a également fait confiance à Galia Lahav pour sa robe de bal: au moment de la première danse avec son mari, elle étincelait dans une toilette en paillettes. «Je me suis sentie comme Cendrillon», a confié Paris Hilton. Pour son dîner de mariage, après le bal, l'héritière a changé totalement de style, pour une robe d'inspiration vintage, plus près du corps, brodée de perles et de paillettes, signée Pamella Roland.

Le lendemain, pour faire la fête, elle a abandonné le blanc traditionnel pour une robe excentrique rose bonbon de Alice + Olivia. «C'est exactement ce que je voulais et c'est ce que porterait Barbie si elle se mariait dans une rave», a écrit la mariée. Elle est ensuite revenue à une robe plus classique, en dentelle, avec une immense traîne. «Cette robe sortait tout droit d'un conte de fées», sourit Paris Hilton. «Je cherchais ma pantoufle de verre dans ma robe Marchesa», se souvient-elle.

(mc/L'essentiel)