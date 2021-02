Il offre à son petit-​​fils d'un mois «sa première Rolex»

Le petit Kentrell Jr ne sait pas encore lire l’heure, mais il possède déjà une Rolex au poignet. Né il y a cinq semaines, le petit-fils du boxeur américain Floyd Mayweather a reçu un cadeau délirant de la part de son grand-père, pas surnommé «Money» pour rien.

Le cadeau en question est une Rolex Oyster Perpetual Datejust, dont le prix de base est de plus de 30 000 euros. Les pierres précieuses ajoutées sur le modèle du bambin font toutefois monter le prix de la montre à plus de 90 000 euros. «Le grand-papa de KJ lui a offert sa première Rolex» a fièrement affiché sur Instagram Yaya, la fille du boxeur.

Floyd Mayweather, qui présente un bilan parfait de 50 victoires en autant de combats en carrière, est habitué à étaler sa richesse sur les réseaux sociaux. Et l’Américain de 43 ans a visiblement un faible pour les montres. «Si je pars trente jours en vacances, il me faut trente montres. Et si j’ajoute dix jours, il m’en faut dix de plus», avait notamment déclaré «Money», qui possède notamment un modèle dont le prix est évalué à 13 millions d'euros.

Champion du monde dans cinq catégories de poids différentes, Floyd Mayweather a notamment été élu boxeur de la décennie 2010-2019 par le magazine «Ring». Son dernier combat remonte à 2019 et sa victoire face au spécialiste de MMA, l’Irlandais Conor McGregor. En outre, Floyd Mayweather fait partie du cercle restreint des athlètes ayant engrangé plus d’un milliard de dollars de gain en carrière, en compagnie des footballeurs Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, du pilote de F1 Michael Schumacher, du basketteur Michael Jordan ainsi que des golfeurs Jack Nicklaus, Tiger Woods et Arnold Palmer.

(L'essentiel)