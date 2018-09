À 52 ans, Janet Jackson apprécie enfin son corps

Depuis qu'elle est devenue maman d'un petit Eissa, Janet Jackson est enfin épanouie. À 52 ans, elle se dit enfin plus apaisée vis-à-vis de son corps qui lui en a fait voir de toutes les couleurs, durant des années. «Je suis sortie d'une relation tourmentée et je me suis finalement retrouvée, confie-t-elle dans «InStyle». J'ai suivi une thérapie qui consiste à trouver ce qu'on aime chez soi. Au début, je ne trouvais rien. Je regardais dans le miroir et je me mettais à pleurer. Je n'aimais pas le fait de ne pas me sentir désirable. Je n'aimais rien en moi. Mais j'ai fini par aimer ma chute de reins. Et à partir de là, je me suis mise à apprécier d'autres parties de mon corps».

«Je ne mange plus de viande»

La chanteuse, qui s'alimente beaucoup plus sainement qu'avant, a perdu 30 kilos depuis sa grossesse. «Je ne mange plus de viande, juste du poisson occasionnellement et des légumes. Mais j'adore le poisson-chat. J'adore le poisson frit. Et je suis fan de poissons grillés», dit-elle.

La sœur du regretté roi de la pop avoue toutefois craquer pour quelques petites sucreries, de temps en temps. «J'adore les chocolats au beurre de cacahuète, confie-elle. J'ai essayé ça pour la première fois l'an dernier, c'est tellement bon. Et j'ai enfin testé les KitKat il y a environ deux ans».

For our October beauty issue, we asked the iconic @JanetJackson about what beauty means to her, the craziest trends she's tried, and her secret for the best skin of your life. Let's just say she kept it real! pic.twitter.com/uJasjjkUO3— InStyle (@InStyle) 5 septembre 2018

