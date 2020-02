Marion Rousse et Tony Gallopin sont séparés

C’est la fin d’une idylle bien connue des amateurs de cyclisme. Marion Rousse, ancienne cycliste devenue commentatrice vedette de son sport sur France Télévision, a annoncé ne plus être avec Tony Gallopin, coureur cycliste chez AG2R La Mondiale. «Parce que la vie ne se déroule pas toujours comme prévu…», a écrit la jeune femme au début de son message sur Instagram.

Les deux étaient ensemble depuis 12 ans et mariés depuis 2014. La séparation date de «quelques mois», a indiqué Marion Rousse, sans plus de précision. Elle dit aussi conserver «beaucoup d’affection et de bienveillance» pour l’actuel coureur.

Les deux tourtereaux, âgés de 31 et 28 ans aujourd’hui, sont passés sous les feux des projecteurs à l’été 2014, lorsque Tony Gallopin avait pris le maillot jaune puis remporté une étape sur le Tour de France. Marion Rousse, alors consultante pour Eurosport et ambassadrice pour un sponsor, n’avait pu cacher ses larmes en direct.

