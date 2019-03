Johnny Depp veut mettre son ex sur la paille

La longue bagarre qui oppose Johnny Depp à Amber Heard n'est pas près de toucher à sa fin. Depuis leur séparation, en 2016, les deux stars américaines ne cessent de se déchirer par avocats et médias interposés. Après avoir été accusé de violences conjugales et plus récemment de menaces de mort à l'encontre de son ex, Johnny Depp a décidé de riposter avec une arme massive: il lui réclame 50 millions de dollars de dédommagement pour diffamation.

Selon l'interprète de Jack Sparrow, les accusations de l'actrice de 32 ans feraient partie d'un plan machiavélique en vue de détruire sa vie et sa carrière. «Mme Heard n'est pas la victime de violences conjugales, elle en est l'auteur», explique l'avocat de l'acteur dans un document publié par The Blast.

En niant les faits, la star de 55 ans souhaite également laver son honneur en frappant un grand coup. De son côté, Amber a répliqué par la voix de son avocat, hier. «Cette plainte est infondée, nous réussirons à y mettre un terme», a-t-il écrit dans un communiqué. Ce qui serait préférable pour la belle, car elle aurait bien du mal à s'acquitter de la somme demandée. Ses gains annuels s'élevaient à 260 000 dollars en 2015, une somme bien dérisoire pour une actrice de cette envergure.

(L'essentiel/szu)