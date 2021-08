Et maintenant, Dylan veut se battre avec... Booba

C'est peut-être une nouvelle passion, la bagarre. Le candidat de téléréalité luxembourgeois, Dylan Thiry, a eu la drôle d'idée de publier il y a quelques heures sur ses réseaux sociaux un montage photo dans lequel il propose tout simplement un duel dans un octogone au rappeur français Booba. Rien que ça. Si le clin d'œil à l'affaire du règlement de compte Booba-Kaaris, qui avait déchainé les passions et suscité quelques craintes en 2019, est réel, la publication de Dylan ne s'accompagne d'aucune autre explication.

Hormis ces mots, là encore repris directement de Booba et prononcés il y a deux ans à l'attention de Kaaris: «Je te propose un octogone sans règle... C'est quand tu veux frère... T'as parlé moi j'ai parlé j'assume... On attend la date, l'heure, le jour, pas d'arbitre, octogone...»

Sadek et sa vidéo ultra-violente de février 2020

Une publication au troisième degré, espérons-le, à laquelle Booba n'a pas encore donné suite et c'est peut-être mieux comme ça. Il y a quelques jours déjà, Dylan Thiry avait proposé un autre octogone à un autre rappeur français, Sadek, qui avait critiqué le mode de vie des starlettes, influenceurs et candidats de téléréalité, en grande partie installés à Dubaï. Là encore, les menaces de Dylan s'étaient vite dégonflées. Rappelons que Sadek avait été confronté à la justice pour avoir, en février 2020 avec des complices, passé à tabac le blogueur Bassem Braïki. La vidéo ultra-violente de l'agression nocturne, près de Lyon, avait fait le tour des réseaux sociaux.

«Je préfère me retirer de leur histoire car ça me fatigue et ça fatigue même beaucoup de gens, je pense», avait sagement expliqué Kaaris à l'époque de son duel à distance avec Booba. Visiblement ça ne fatigue pas tout le monde, ce genre de défi même lancé pour la blague...

(nc/L'essentiel)