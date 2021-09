Le petit ami de Miss Belgique est sorti de prison

Miss Belgique 2021 peut souffler: son petit ami, Losene Keita, a dormi à ses côtés mercredi soir. Il a en effet pu quitter la prison d'Ypres, à l'ouest du pays, après une semaine de détention, rapportent les médias belges.

Le champion de MMA avait été arrêté lors d'un contrôle policier, mercredi dernier, près de Courtrai, et placé derrière les barreaux parce qu'il n'avait pas purgé une ancienne peine de prison. L'an passé, il avait en effet été condamné à cinq mois de prison pour des combats de rue, en 2016, mais ne s'était pas présenté au tribunal.

Cette incarcération a sidéré Kedist Deltour: «Je ne comprends pas du tout. J’espère qu’il sera bientôt de retour à la maison. Nous avons confiance en son avocat qui suit l’affaire», indiquait-elle il y a quelques jours.

L'avocat de Losene Keita était lui aussi stupéfait: «Depuis 2016, il n’en avait plus jamais entendu parler et n’a jamais été impliqué dans aucun autre fait», a lancé Thomas Vandemeulebroucke. «C’est terrible que cinq ans plus tard, il soit soudainement jeté en prison pour cela. Tout simplement parce qu’il n’a pas d’adresse officielle fixe et qu’il a été trop souvent sous les feux des projecteurs en tant que compagnon de Miss Belgique».

Le jeune homme de 23 ans a obtenu sa libération sous trois conditions: qu'il ne quitte pas le territoire belge, qu'il habite chez sa compagne et qu'il pointe tous les jours au commissariat. Un nouveau procès se tiendra le 29 septembre prochain.

(mc/L'essentiel)