Kylie Jenner se déshabille pour «Playboy»

Mardi soir, Kylie Jenner a publié une photo sur Instagram avec Travis Scott, son petit ami et le père de son enfant. Le couple est debout dans le jardin d’Eden, comme Adam et Eve, les fesses nues de la milliardaire âgée de 22 ans tournées vers l’objectif de l’appareil photo. Pour Travis Scott, c’est un peu moins révélateur. Il est bel et bien torse nu mais il porte un jean. En légende, Kylie taquine ses fans en écrivant: «Coming soon».

Les internautes ont rempli la colonne de droite de commentaires d’encouragement, mais aussi d’un océan d’émojis enflammés. Comme d’habitude, les ennemis du clan Kardashian-Jenner ont critiqué la star en la taclant de mauvais exemple pour les jeunes femmes. Les «mom shamers» ont également répondu à l’appel et sont outrés du comportement de la jeune mère: «Stormi sera victime d’intimidation à l’école pour les atrocités de sa mère».

Reste que la série de photos de Kylie pour le magazine Playboy est un peu fade. Elle présente peu de choses nouvelles et passionnantes. Néanmoins, pour celles et ceux que ça fascine, la série de photos «Wild in Love» est disponible dans l’édition Playboy «Pleasure» au doux prix de 25 dollars.

(L'essentiel/Chiara Schawalder)