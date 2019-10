Nicki Minaj est une femme mariée

Ça y est: Nicki Minaj s'est fait passer la bague au doigt. La rappeuse de 36 ans est désormais l'épouse de Kenneth Petty, surnommé Kenny Petty. L'Américaine a fait part de son nouveau statut sur Instagram le 21 octobre, avec une vidéo dans laquelle on peut voir deux tasses, sur lesquelles il est écrit «Monsieur» et «Madame», ainsi que deux casquettes, l'une pour la mariée et l'autre pour le marié.

L'artiste a accompagné les images de plusieurs émojis ainsi que de son nouveau nom - Onika Tanya Maraj-Petty - et la date des noces, le 21 octobre.

Le 12 août, Nicki avait révélé qu'elle et Kenny, 41 ans, avaient obtenu une licence de mariage et qu'ils avaient alors 80 jours pour se dire «oui». La rappeuse et son ami d'enfance, qui a eu plusieurs fois affaire à la justice, sont ensemble depuis une année.

(L'essentiel/jfa)